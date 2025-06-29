Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri tarafından mezuniyet programı düzenlendi.

Önceki akşam Altınkaya Arena’da düzenlenen mezuniyet törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Fakülte Dekanı Prof. Dr. İsmail Bulut, İMVAK Başkanı emekli öğretim görevlisi Ali Ilıca, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Tilavetin ardından sonrası İmam Hatip Hasan Çakmak ve ekibi tarafından ilahi ve sanat müziği konseri verildi.

Dereceye giren öğrencilere İMVAK tarafından alınan hediyeler takdim edildi.

Fakülteyi birincilikle bitiren Ahmet Pekcan’a ödülünü Rektör Yrd. Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, ikinci olan öğrenci Hatice Nurbanu Sert’in ödülünü Dekan Prof. Dr. İsmail Bulut, üçüncü olan öğrenci Bushra Mohammed Yusr’un ödülünü emekli öğretim görevlisi Ali Ilıca verdi.

DEKAN BULUT: HER ALANDA BAŞARILARIYLA TEMAYÜZ ETMİŞ BİR FAKÜLTE

Programda konuşma yapan Fakülte Dekanı Prof. Dr. İsmail Bulut, HİTÜ İlahiyat’ın köklü geçmişi, her alanda nitelikli akademisyen kadrosu, her alanda gerçekleştirdiği başarılarıyla temayüz etmiş bir fakülte olduğunu belirterek, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

İMVAK’A ÖZEL TEŞEKKÜR

Konuşmasında İMVAK’a ayrıca teşekkür eden Bulut, “Barınma, burs ve ödül gibi katkılarla Her zaman fakültemize maddi-manevi desteklerini esirgemeyen İMVAK (İlahiyat ve İmam Hatip Lisesi Kurma ve Koruma Vakfına) özel teşekkür etmek istiyorum. İMVAK bu sene de geleneğe uygun olarak dereceye giren ilk üç öğrencimizi ödüllendirdi. Bu vesileyle tüm vakıf yetkililerine teşekkür ediyorum. Tüm bu yaşananlar bize Müslümanların siyasi, ekonomik ve bilimsel tüm alanlarda güçlü olması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Sizlerin bu duyarlılığı kazandığınızı düşünüyorum. “Vatanını seven görevini en iyi şekilde yapandır” bilincini ve “Müminler bir beden gibidir. Vücudun herhangi tarafında bir rahatsızlık olduğu zaman bunun acısı tüm bedeni sarar.” hassasiyetini vazgeçilmez bir yaşam ilkesi olarak benimsediğinizi düşünüyorum” dedi.

ILICA İLAHİYAT’IN KURULUŞUNDA HAKİMİYET’İN ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ

İlahiyatın Çorum’un ve üniversitenin ilk açılan fakülte olduğunu hatırlatan İMVAK Başkanı emekli öğretim görevlisi Ali Ilıca ise kuruluşunda gazetemizin katkısına değinerek şunları söyledi: “1991 yılında Çorum Hakimiyet Gazetesi’nde başlatılan İlahiyat Fakültesi kampanyası Çorumlular tarafından sahiplenilmiş, İMVAK’ın katkıları ile Fakülte binası eğitim öğretime hazır hale getirilmiş sonuçta 1993 yılında açılış töreni gerçekleşmiştir. İMVAK, bu fakültemize imkanlar sağlamış, ortak etkinlikler düzenlenmiş, birlikte konferanslar, paneller, sempozyumlar düzenlenerek şehrimizin bilim ve kültür hayatına ciddi katkılar sağlanmıştır.”

‘İLAHİYAT FAKÜLTELERİ ARASINDA TÜRKİYE’DE SEÇKİN BİR YERE SAHİP’

İlahiyatın Türkiye genelinde İlahiyat Fakülteleri arasında seçkin bir yere sahip olduğunu vurgulayan Ilıca, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

‘ÇORUM’U UNUTMAYIN’

“Akademik bilgi üretmek ve bu bilgiyi yazılı ve görsel iletişim araçlarıyla yaymak konusunda çok hareketlidirler. Akademik çalışmaları ve sosyal etkinlikleri yönüyle üniversitemizin en başarılı birimi olmak yanında uluslararası düzeyde akredite olması yönüyle öğrenci diplomalarının dünya genelinde geçerli olduğu sayılı fakültelerden birisidir. Fakültemizin başarılarına katkıda bulunan Dekanlık yönetimine, akademik personeline, çalışanlarına ve sevgili öğrencilerimize İMVAK adına teşekkür ediyorum. Sizler Çorum’u seçtiniz, burası artık sizin vatanınız olmuştur. İleriki hayatınızda Çorum’u unutmayınız, hocalarınızın yayınlarını takip ederek bilgilerinizi daima güncelleyiniz. Her biriniz Çorum’un gönüllü tanıtım elçisi olunuz.”

Öğrenciler, İlahiyat Fakültesi’ni tercih etmekte ne kadar doğru bir karar verdiklerini, hocalarının çok donanımlı olduğunu, beklediklerinin üzerinde bir kalitede öğretim dönemi geçirdiklerini, Fakülte imkanlarının güzel olduğunu, güzel dostluklar ve çok iyi duygularla şehirden ayrılacaklarını ifade ettiler.

Çorum İlahiyat Fakültesi’ni tercih etmek isteyen öğrencilere kesinlikle hiç tereddüt etmeden burayı seçmelerini, Çorumluların İlahiyat Fakültesi öğrencilerine pozitif ayrımcılık yaptığını, burada bir öğrencinin aradığı her türlü imkanın mevcut olduğunu söylediler.

Öğrenci velileri ise Çorum’u çok temiz bulduklarını, şehrin çok güzel ve halkının güler yüzlü olduğunu, 5 yıl boyunca çocuklarını Çorumlulara emanet ettiklerini, çocuklarının herhangi bir terör veya kötü alışkanlıklara bulaşmadığını, Çorum’da Anadolu insanına has samimi ve babacan tavırlarla karşılaşmaları nedeniyle çocuklarına gösterilen bu yakınlıktan dolayı Çorumlulara hayran kaldıklarını ve teşekkür ettiklerini dile getirdiler.

Kep atma töreninin ardından program sona erdi.