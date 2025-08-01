Çorum’da bir evcil hayvan severin kaybolan sultan papağanını bulmak için verdiği ilan, kısa sürede gündem oldu.

Sarı-beyaz renklere sahip, insanlara alışkın ve son derece uysal olan papağanın bulunması için vatandaşlardan destek istendi.

Sahibinin duyurduğu 15 bin TL ödül ise dikkatleri bu kayıp vakasına çevirdi.

Bütün Çorum onu arıyor! Kaybolan papağanları için yardım istediler! Bulup getirene 15.000 TL ödül verecekler

Ulukavak Mahallesi Köprübaşı civarında akşam saatlerinde kaybolan papağan, iki yaşında ve ev ortamına alışkın.

Kafesinden çıkan ya da açık pencereden dışarı kaçtığı düşünülen kuş, o günden bu yana bulunamadı.

Evcil hayvanına gözü gibi bakan sahibi, bölgede arama çalışmaları başlattı ancak şu ana kadar bir sonuç alınamadı.

15 Bin TL Ödül Koyuldu: Görenlerin Bu Numarayı Araması İsteniyor

Hayvansever vatandaş, evcil kuşunu bulan ya da yerini tespit eden kişiye 15 bin TL ödül verileceğini duyurdu. Özellikle civar sokaklarda yaşayanlardan ve çevre iş yerlerinden destek bekleniyor.

Papağanı görenlerin 0505 582 77 59 numaralı telefondan bilgi vermesi rica edildi. Açıklamada, kuşun oldukça insan canlısı olduğu ve elden yem yemeye alışkın olduğu ifade edildi. Bu nedenle görenlerin kolaylıkla yaklaşabileceği de belirtildi.