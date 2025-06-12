Liseli Gençler Türkiye Boks Şampiyonasında altın madalya kazanan Elanur Akça’yı makamında kabul ederek başarısından dolayı tebrik etti ve hediyesini verdi.

20-26 Mayıs tarihleri arasında Ordu’da yapılan Liseli Gençler Türkiye Boks Şampiyonasında Hasanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Elanur Akça sıkletinde tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi olmuştu.

Elanur Akça beraberinde Okul Müdürü Mustafa Güneysu antrenör Battal Güler ve Beden eğitimi öğretmeni Gürkan Baran ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı makamında ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında şampiyona hakkında bilgiler veren Elanur Akça destekleri için İl Müdürü Çağlar’a teşekkür etti.

İl Müdürü Çağlar da başarılı sporcu öğretmen ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve kendisini ödüllendirdi.