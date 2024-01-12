Ahlatcı Çorum FK eski futbolcularından Cengiz Ötkün ligin ikinci yarısı için 68 Aksarayspor ile anlaştı.

1991 Almanya doğumlu Cengiz Ötkün 2018 yılında İnegölspor’da ilk profesyonel imzayı attı ve 2020-21 sezonunda Çorum FK’ya transfer oldu.

Bir sezon kırmızı siyahlı formayı giydikten sonra Tarsus idman Yurdu, Amedspor’un ardından bu sezon başında yeniden İnegölspor’a dönen Cengiz Ötkün ligin ikinci yarısı için 2. ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren 68 Aksaray Belediyespor ile anlaştı.