Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD) Başkanı Mehmet Ünal, yönetim kurulu üyeleri ve bursiyer öğrenciler İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bir araya geldi. Buluşma bursiyer öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen 2025 yılının ilk toplantısı oldu.

Toplantıda, ÇESİAD tarafından yürütülen sosyal projeler ve etkinlikler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Özellikle ‘Dilek Balonu’ projesinin tamamlanması için resmi olarak start verilirken, Düzce Kampı ve diğer sosyal projeler ele alındı. Ayrıca, Mayıs-Haziran aylarında Onursal Başkan Mehmet Yıldırım öncülüğünde Çorum’a özel tanıtım etkinlikleri düzenlenerek şehrin kültürel ve tarihi değerlerine dikkat çekilmesi planlanıyor.

Programda öğrenciler tarafından YouTube’da kurulan ‘ÇESİAD TV’ kanalının tanıtımı yapıldı. Bu kanal aracılığıyla hem ÇESİAD’ın faaliyetleri hem de Çorum’un tanıtımıyla ilgili içerikler üretilerek geniş kitlelere ulaştırılacak.

ÇESİAD, eğitim ve sosyal projelerle bursiyer öğrencilerini desteklemeye ve Çorum’un gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor.