Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü, tüm ilçelerde danışma kurulu toplantıları yaparak, ilçe örgütlerini ve halkı dinleyecek.

CHP Çorum İlçe Danışma Kurulu toplantılarının tarihleri netleşti.

CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, “Birlikte değerlendirecek, birlikte güçlenecek, birlikte başaracağız” dedi.

Solmaz, “Örgütümüzün birlik ve beraberliğini güçlendirecek, yerelde yürüttüğümüz çalışmaların değerlendirileceği, görüş ve önerilerin paylaşılacağı İlçe Danışma Kurulu Toplantılarımız kapsamında, yol arkadaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Demokratik katılım anlayışımızla, örgütümüzün her kademesindeki üyelerimizin katkı ve önerilerini önemsiyor, Çorum’umuzun ve ilçelerimizin geleceği için hep birlikte çalışıyoruz. CHP Çorum İl Başkanlığı olarak, tüm örgütümüzü belirlenen tarihlerde İlçe Danışma Kurulu toplantılarımıza davet ediyoruz. Birlikte değerlendirecek, birlikte güçlenecek, birlikte başaracağız” ifadesini kullandı.

TOPLANTI TAKVİMİ

Belirlenen toplantı takvimi gereği; 30 Mart’ta Ortaköy ve Mecitözü ile başlayacak toplantılar, 31 Mart’ta İskilip ve Bayat ile devam edecek.

1 Nisan’da Kargı ve Osmancık, 2 Nisan’da Alaca ve Boğazkale, 3 Nisan’da Laçin, Oğuzlar, Dodurga, 4 Nisan’da ise Uğurludağ ve Sungurlu İlçelerinin toplantıları yapılacak.

