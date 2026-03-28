Çorum Belediyesi tarafından 3.’sü düzenlenen Puduhepa Kadın Kültür Festivali kapsamında Bedesten'de Kadın Emeği Çarşısı açıldı.
Kadın kooperatiflerinin el emeği göz nuru ürünleri ve yöresel lezzetlerin satışa sunulduğu Kadın Emeği Çarşısı'nın açılışına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Elvan Çelebi Valide Sultanlar Sofrası Kadın Kooperatifi Başkanı Tuğba Topkara ve vatandaşlar katıldı.
Her ayın son Cumartesi günü satışların yapılacağı Kadın Emeği Çarşısı'nda 30 girişimci kadın stant açtı.
Konuşmaların ardından Kadın Emeği Çarşısı kurdelesi protokol ve davetliler tarafından birlikte kesildi. Katılımcılar stantları gezip el emeği ürünlerden satın aldılar.