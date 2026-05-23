İl Genel Meclisi, Özel İdare ve KÖYDES 2026 yılı Yatırım ve Çalışma Programını görüşmek için olağanüstü toplandı.

Toplantının basına kapalı olarak gerçekleştirilmesine CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, parti binasında bir basın toplantısı düzenleyerek tepki gösterdi.

Solmaz, basın mensuplarının toplantıdan çıkarılmasını kınadı.

İl Genel Meclisi yönetiminin skandala, hukuksuzluğa ve vurdum duymazlığa imza atmaktan utanmaz hale geldiğini belirten Solmaz; “Özgür basına ve onun temsilcilerine başta Çorum kamuoyunun ve tüm halkımızın haber alma özgürlüğüne yapılmış olan bu kısıtlamayı ve bu kısıtlamanın uygulanış şekli nedeniyle İl Genel Meclis Başkanı'nın tavrını kınıyorum. Bugün maalesef skandallar örtbas edilmesi için kamuoyundan gizlenmek için, kameraların önünde hesap vermekten korktukları için basın açıklamasını şeklini kapalı bir grup toplantısı haline dönüştürerek halkın gözünden ve köylülerimizin, hizmet bekleyen köylülerimizin gözünden kaçırmak için bir toplantı icra edildi.” dedi

Yatırım ve çalışma programının aslında 1 Ocak’ta hizmet alınması gerektiğine vurgu yapan Solmaz, 6 aydır yürürlüğe sokulmayan çalışma programı nedeniyle köylerin ve köy halkının mağdur edildiğini söyledi.

6 ay önce yatırım programının derhal yatırıma dönüştürülmesi gerekirken, Mayıs ayının son günlerine bırakılmasına anlam veremediklerini aktaran Solmaz; “6 ay önce eğer siz o dönemde ayrılan bütçeyi köylerimizin ihtiyaçlarına göre açıklayıp, hizmete soksa idiniz bugün şu hava şartlarını görüyorsunuz. Şu anda hala şakır şakır Allah'ın bereketi yağmur yağdırıyor. Köylerden seller gidiyor. Altyapı darmaduman olmuş. Köy yolları çakır çukur halinde arabalar gidemiyor. Eskiden yama yapılırdı iyi kötü artık yamaya da muhtaç ettiniz köy yollarını. O köylerdeki sel felaketlerinden dolayı yüzlerce köylümüz, vatandaşımız mağdur ediliyor. Siz 6 ay önce bu kararları bu yatırımlara hizmeti götürmek için çabalasaydınız bugün bu altyapı eksikliğinden kaynaklı olarak bu sorunların birçoğunu bu köylüğümüze, bu vatandaşımıza, Çorum halkına reva görmezdiniz.” şeklinde konuştu

Çalışma programının 6 ay gecikmesinin en önemli sebeplerinden birinin geçtiğimiz günlerde yapılan KÖYDES seçimleri olduğunu öne süren Solmaz, konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

“Köyde seçimlerinde sırf Cumhur İttifakı'nın adayları kazanabilsin diye 6 ay boyunca bunu köy muhtarlarına, delegasyona göstermediniz. Bir pazarlık aracı yaptınız. Hizmeti vermek için onlara oyunun karşılığında bunu bir pazarlık aracı yaptınız. Bu vebalinin altına imza attınız.

Bu yatırımları Cumhuriyet Halk Partisi grubuna Grup Başkanvekilimiz burada kendisi de ifade etti. Çarşamba günü imzamı atmak için yani alınmış olan bir kararı çarşamba günü imzalatmak için davet ettiniz. Grup başkanvekilimiz haklı ve doğal olarak o karara imza şer koyarak kabul etmediğini belirterek aktardı. Neden? Çünkü zaten Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin bürosunda hazırladınız. Bizlerin köylerin sorunlarını, hizmetlerini, verilen ihtiyaç listelerini kayda almadınız ve hazırlamış olduğunuz pazarlık payı yaptığınız Bu hizmetleri Cumhuriyet Halk Partisi grubuna da bir oldu bitti ile imzalatmaya çalışarak o bizi paylaş etmeye çalıştınız. Cumhuriyet Halk Partisi bu oyunlara gelmez. Halkın ihtiyaçlarının menfaatinin peşinde koşar. Grubumuz bu sebepten dolayı çarşamba günü son dakika getirdiğiniz teklifi onay şeyi belgeleri imzalamadık. İmzalamaması da gayet doğaldır. Yatırıma karşı olduğu için değil, oldu gittiğiyle nereye, ne zaman, ne yapılacağını son dakikada bir noter memuru muamelesi göstermeye çalıştığınız için imzalamadı. Daha önce de meclis seçimleri sırasında da bu zihniyetle hukuku bir kere bir kez daha çiğneyerek hareket ettiniz. Bugün de kendi yandaş gördüğünüz kendinden oy alabileceğine inandığınız ve bu bağlamda da hizmet sözü verdiğiniz yerlere yatırımlarda ağırlık verip kendinize oy vermediğini düşündüğünüz ama ihtiyaç sahibi olarak gördüğünüz diğer köylerimizi yatırımdan mahrum ettiniz. Bunun vebalini, bunun sorumluluğunu o köydeki mağdur olan vatandaşlar o sele kapanan köyde o çakır çukur yollara, altyapısını bozduğunuz, yatırımı vermediğiniz köylüler ve bu halk zamanı geldiğinde size bunun hesabını sandığı koyduğunda soracak.”