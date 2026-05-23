Çorum 'da son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte Çorum Barajı'nın yüzde 98 doluluk oranına ulaşmasının ardından belediye, olası taşkınların önüne geçmek için tedbir aldı.

Yenihayat, Hatap ve Koçhisar barajlarıyla birlikte kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Çorum Barajı'nda doluluk oranı yaklaşık 30 yıl sonra tam kapasiteye yaklaştı.

Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, baraj ile kent merkezi arasında bulunan yaklaşık 2,5 kilometrelik dere yatağında temizlik çalışması yaptı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çalışmaları inceleyerek Su ve Kanalizasyon Müdürü Yasemin Ağca Kafa'dan bilgi aldı.

Aşgın, AA muhabirine, 2025'te kuraklıkla ilgili tedbirleri konuşurken, bu yıl savaktan akacak suyla ilgili alınacak tedbirleri konuştuklarını söyledi.

Çorum Barajı'nda doluluk oranının yüzde 100'e çok yaklaştığını belirten Aşgın, " Çorum Barajı 6-6,5 milyon metreküp rezervi olan küçük bir baraj. Yıllarca kullanmamıştık ama kuraklık döneminde, şu anda aktif olarak kullanıyoruz. Bahabey Çamlığındaki eski arıtmamızı da aktif hale getirmek suretiyle yoğun şekilde buradan su da alıyoruz." dedi.

Barajın dolmasının sevindirici olduğunu dile getiren Aşgın, "Öngörümüz şu. Barajımızın dolusavak kısmı dolmaya başladı. 2-3 gün içinde dolacak. Savakta 50 santimetrelik boşluk var. Bu 50 santimetre dolduktan sonra taşacak. Hemşehrilerimiz hiç merak etmesinler. Çorum Barajı ile Melikgazi Deresi arasında bu tür taşkınlarda ya da su bırakmalarla ilgili altyapı var." diye konuştu.

Altyapının en son 1990'lı yıllarda kullanıldığını aktaran Aşgın, şöyle devam etti:

"Savaktan akan suyun gideceği ve Melikgazi Deresi'yle buluşacağı dere yatağını tamamen temizledik. Suyu farklı yönlere kanalize edecek ne kadar engel varsa tamamını kaldırdık. Altta küçük bir göletimiz de var. Su doğrudan Melikgazi Deresi'ne gitmeyecek. Önce dolusavaktan taşacak, sonra göletimizde birikecek. Ondan sonra Melikgazi Deresi'ne doğru yol alacak. İnşallah müdürümüz Yasemin Hanım ve ekibi çok güzel çalışmayla tüm önlemlerini aldı. Bütün önlemleri almış olmamıza rağmen bir sorun olursa derhal müdahale etmek için ekskavatörleri bölgede hazır bekletiyoruz."

Olağanüstü bir durum olmazsa Çorum Barajı'nın kapasitesinin üzerindeki suyun tahliye edilmesinin kent için risk oluşturmadığının altını çizen Aşgın, " Çorum Barajı'ndan Melikgazi Deresi arasında temizliğini yaptığımız ve erişimi kolaylaştıracağımız alanın uzunluğu 2,5 kilometre. Burada herhangi sorunlu alan yok. Büyük bir afet olmadığı sürece, şu anki doğal seyir içerisinde inşallah herhangi bir risk gözükmüyor. Her şey kontrolümüz altında." ifadelerini kullandı.

Aşgın, Çorum 'un kuraklık tehlikesindeki illerden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Özellikle Koçhisar Barajı bizim için çok kıymetli. Yüzde 40'lara yaklaşmış durumda. Yeni Hayat Barajımız yine yüzde 40-43'lerde. Hatap Barajımız da yüzde 30-35 civarında. Ortalama yüzde 40'ları bulmuş durumdayız. Geçen yıl neredeyse yüzde 1'lere düşmüş olduğumuzu, tüm barajlarımızın kuruduğunu ifade edersek gerçekten büyük bir hamd gerektiren bir durum. Su gelmeye devam ediyor. İnşallah Çorum Barajımızda olduğu gibi diğer barajımızdaki doluluk oranlarının da artacağını umuyoruz. Rabb'im susuzlukla, açlıkla, doğal afetlerle hiçbirimizi imtihan etmesin."