FATİH AKBAŞ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Teşkilatı 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde usulsüz oy kullanıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Çorum Adliyesi önünde basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Ümit Er, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlerde sandık kurulu başkanı ve memur üyelerin ortak bir şekilde hareket ederek gelmeyen seçmenlerin adına oy kullanıldığı ihbarı geldiğini belirterek, “Yaptığımız araştırmalar neticesinde bir ilçemizin bir köyündeki sandık da seçmenlerin tamamının oy kullandığını tespit ettik. Söz konusu köyün seçmen listesinde kayıtlı bir kişinin ise 5 Mayıs 2023 tarihinden itibaren Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi dahiliye yoğun bakım servisinde hayati riskle yatmakta olduğu, seçim günü hastaneden ayrılıp oy kullanmaya gidemeyeceği açıktır. Hastanede yatan bu vatandaşımız adına sandık kurulu tarafından sahte oy kullanıldığı imzalı seçmen listesiyle belgelenmiştir. Sandık kurulunda görevli 2 kamu memuru ve diğer sandık kurulu görevlileri burada açıkça seçim suçu işlemiştir. Görevli bu şahısların seçim kurulu tarafından atanan devlet memuru olduğu aşikardır. Konu ile ilgili gerekli incelemenin yapılarak suçluların cezalandırılması istiyoruz” dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi olarak her oyun takipçisi olduklarını ifade eden Er, “28 Mayıs 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimde sandık kurulu başkanlarını bu konuda uyarıyoruz. Elimize ulaşan her bilgi ve belgeler için yasayı çiğneyenlerden davacı olacağımızı bir kez daha deklere ediyoruz. Görevinizi yasaların size verdiği yetkiye göre hak hukuk adalet için yerine getiriniz. Bu hususların göz önünde bulundurulmasını huzur ve barış içerisinde bir Cumhurbaşkanlığı seçim yürütülmesini talep ediyoruz. Sandık güvenliği için milletimizin sandıkları sahiplenmesini sayım esnasında sandıklarına gözlemci olarak gitmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ise usulsüz oy kullanıldığı şeklinde ihbar geldiğini ve bu ihbarı değerlendirdiklerini ifade ederek, “Bu ihbar üzerinden yaptığımız araştırma sonucunda Devlet Hastanesi yoğun bakımda olmasına rağmen, o seçmenimize oy kullandırılmıştır. Bu anlamda sandık başkanlarını ve devlet görevlilerini buradan bir kez daha uyarıyoruz; lütfen emeğimizi çalmayın ve çaldırmayın. Tüm seçmenlerimizi duyarlı olmaya müşahit olmaya sandıklarda görev almaya davet ediyoruz. Hakkımızı yedirmeyen o sorumlu sandık görevlimizi ve müşahidimize de teşekkür ediyorum. Millet İttifakı il ve ilçe başkanlarına bu anlamda çok görev düşüyor. Seçmenimizin kullandığı oyun hakkını arayacağız ve sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız” şeklinde kaydetti.

Basın açıklamasına Millet İttifakında bulunan Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Damar, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ile partililer katıldı.