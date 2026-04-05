AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM İçişleri ve KEFEK Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında savunma makamının hukuk sistemindeki vazgeçilmez yerine vurgu yapan Ahlatcı, adaletin tam manasıyla tecelli etmesinin güçlü bir savunma ile mümkün olduğunu belirtti.

Ahlatcı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Demokrasinin, insan haklarının ve hukuk devletinin en büyük teminatı şüphesiz ki bağımsız savunmadır. Bireyin hak arama özgürlüğünün sesi olan avukatlarımız, yargı sisteminin temel direğini oluşturmaktadır. Toplumun huzur ve güven içinde yaşaması için adaletin gecikmeden ve hakkaniyetle yerini bulması adına omuz omuza çalıştığımız tüm meslektaşlarım, kutsal bir görevi ifa etmektedirler.

Milletin vekili ve bir hukukçu olarak, hukukun üstünlüğü ilkesini her daim rehber edinen, adaletin tecellisi yolunda doğruluktan ayrılmadan mücadele veren meslektaşlarımızın her zaman yanındayız.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Çorum Barosu mensubu meslektaşlarım olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü’nü tebrik ediyor; sağlık, mutluluk ve mesleki hayatlarında başarılar diliyorum.” (Haber Merkezi)