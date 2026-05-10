CHP Genel Başkanı Özgür Özel, rüşvet iddialarının Genel Merkez’e kadar uzandığı yönündeki tartışmaların ardından, olası bir kapatma davasına karşı yedek partilerinin hazır olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olası bir kapatma davasına karşı yedek partilerinin hazır olduğunu ve bunun için Ankara Balgat'ta bir bina tutulduğunu açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, rüşvet iddiaları sonrası olası bir kapatma davasına karşı yedek partilerinin hazır olduğunu belirtti.

Özel, yedek partinin mutlak butlan değil, parti kapatma girişimlerine karşı bir önlem olduğunu vurguladı.

Haberde, CHP yönetiminin yedek parti genel merkezi için Ankara Balgat'ta bir bina kiraladığı öne sürüldü. Bina, MHP Genel Merkezi'ne yakın bir mesafede ve 3 katlı olarak ifade edildi.

Parti kaynaklarının, binanın kapatma davası dışında mutlak butlan ihtimaline karşı da değerlendirilebileceğini iddia ettiği belirtildi.



“YEDEK PARTİ VAR"

Özel’in önceki gün yaptığı “Yedek parti var. Ama mutlak butlana karşı değil, kapatma davasına karşı. Mutlak butlanda mücadele alanı, CHP’nin kendisidir. Partiyi kapatmaya kalkarlarsa partimiz hazır. Seçime girmeye birkaç ay kala bir şey yapmaya kalkarlarsa diye zaten Türkiye’de aklı başında her siyasi partinin bir ya da iki partisi olmalı. Bir kez daha altını çiziyorum, ikinci parti, üçüncü parti evet. Ama mutlak butlana karşı değil aksine parti kapatmaya kalkışırlarsa diye bir kenarda hep tutuyoruz zaten” açıklamasının ardından, yedek partiye ilişkin detaylar da netleşti.

YEDEN PARTİNİN BİNASI HAZIR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; CHP yönetimi, yedek partinin genel merkezi için Ankara Balgat’ta bir bina tuttuğu ne sürüldü.

MHP GENEL MERKEZİ'NE ÇOK YAKIN

MHP Genel Merkezi’ne yakın bir mesafede bulunan 3 katlı binanın kullanıma hazır olduğu ifade ediliyor. Parti kaynakları, binanın kapatma davası dışında mutlak butlan ihtimaline karşı da değerlendirilebileceğini iddia etti.