İlk olarak MV Hondius gemisinde başlayan ve dünyada büyük paniğe neden olan hantavirüste ilk hastanın gemideki Hollandalı ornitolog Leo Schilperoord olduğu ortaya çıktı. 70 yaşındaki Schilperoord’un, Güney Amerika turu sırasında ziyaret ettiği bir çöplük alanında virüse yakalandığı belirtildi.

Eşi Mirjam Schilperoord ile birlikte beş aylık kuş gözlem gezisine çıkan deneyimli ornitolog, Kasım ayında Arjantin’e gitti. Çift daha sonra Şili ve Uruguay’ı dolaştıktan sonra yeniden Arjantin’e döndü.

NADİR KUŞLAR İÇİN ÇÖPLÜĞE GİTTİLER

New York Post'un haberine göre; dünyayı tedirgin eden olayın başlangıcı ise 27 Mart’ta yaşandı. Leo ve Mirjam Schilperoord, Arjantin’in Ushuaia kenti yakınlarında bulunan büyük bir çöplük alanını ziyaret etti. Bölgenin, “Darwin karakarası” isimli nadir kuş türünü gözlemlemek isteyen kuş gözlemcilerinin uğrak noktası olduğu öğrenildi.

FARE DIŞKISINDAN HAVAYA YAYILAN PARÇACIKLARI SOLUMUŞ OLABİLİRLER

Ancak uzmanlara göre çöplükte yaşayan uzun kuyruklu pirinç fareleri ölümcül Andes hantavirüsünü taşıyordu. Yetkililer, kemirgen dışkılarından havaya yayılan virüslü parçacıkların Schilperoord çiftine bulaştığını düşünüyor. Yerel rehber Gastón Bretti, bölgenin kuş gözlemcileri arasında oldukça popüler olduğunu belirterek, “Çok fazla kuş olduğu için çöplüklere gitmek yaygın bir durum” ifadelerini kullandı.

ÇÖPLÜKTEN 4 GÜN SONRA GEMİYE BİNDİLER

Çöplük ziyaretinden yalnızca dört gün sonra çift, MV Hondius isimli Hollanda bandıralı kruvaziyer gemisine bindi. Gemide 100’den fazla yolcu bulunduğu, yolcuların çoğunun kuş gözlemcisi ve bilim insanı olduğu öğrenildi. Leo Schilperoord’da kısa süre sonra ateş, baş ağrısı, mide ağrısı ve ishal belirtileri başladı. Sağlık durumu hızla kötüleşen Schilperoord, 11 Nisan’da gemide hayatını kaybetti.

EŞİ DE KURTARILAMADI

Eşinin cenazesiyle birlikte gemiden ayrılan Mirjam Schilperoord ise Güney Afrika’nın Johannesburg kentine geçti. Ancak Hollanda’ya gitmek için bineceği aktarma uçuşuna sağlık durumu nedeniyle kabul edilmedi. Havaalanında fenalaşan Mirjam Schilperoord da ertesi gün yaşamını yitirdi.

DÜNYA ALARMDA

Salgın nedeniyle şimdiye kadar gemide üç kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yolcunun ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü, Andes hantavirüsünün insandan insana bulaşabildiğini ancak Covid-19 kadar hızlı yayılmadığını açıkladı.