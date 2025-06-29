Kanal 7 Ankara Temsilcisi ve Haber 7 Yazarı Mehmet Acet, bugün Başkent Kulisi programında CHP'ye yakınlığıyla bilinen eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'i ağırladı.

Mehmet Sevigen'in açıklamalarından satır başları:

Hiçbir genel başkan belediyeden icazet alarak parti yönetemez. Her belediye başkanı eşittir. Kemal bey döneminde belediyelerdeki davalarda önce iç denetim yapıldı. Bir suç gelecekse öncelikle genel merkezin hatası vardır. Bizim gündemimiz Ekrem bey oldu, bu gündemden uzaklaşması lazım CHP'nin. Deniz Baykal demişti ki, "Değil benim hakkımda, benim çocuklarımın ailemin dünyanın herhangi bir bankasında bir tek lira döviz çıkarsa, ben bugün siyaseti bırakırım". Eğer siyasete katılacaksanız geçmişinizde şaibeniz olmayacak. Ben ileride Cumhurbaşkanı, CHP Genel Başkanı olacaksanız geçmişte ve şimdi de şaibe bırakmamanız lazım. Etnik pişmanlıktan yararlanmak isteyenler var değil mi? Eğer bunlar iftiraysa dava açsınlar, demek ki hepsi iftira değil. Siyaset adamı korkar mı?

"ÖZGÜR ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU KOALİSYON YAPMALI"

Bir yargı kararı, bu karara uymamak mümkün mü? Karar çıktıktan sonra birbirinizi öğütlersiniz. Yargı diyecek ki 'Butlan olsun ya da şaibe yok". O kararı beklemek gerekiyor. Kemal bey diyor ki "Partimi kayyuma teslim etmem." Kurucu bir partiye kayyum atanmaz. Ben yarın davanın ertelenmesini bekliyorum. Günün sonunda butlan çıkarsa da bir tavsiyede bulunuyorum. Benim derdim CHP, benim derdim Kemal bey de değil, Özgür bey de değil. Kemal beye verirlerse de Kemal beyi azarlamasınlar.

Bu partiyi ayakta tutan tüm kesimlere kimse laf söylemesin. Mutlak butlan kararı çıkarsa kimse üzülmesin. Özgür beyle Kemal bey bir araya gelmeli. Özgür bey kalırsa Kemal beyin adamlarını dışlayacak ben de diyorum ki ikisi koalisyon yapsınlar.

Parti kültürü yok artık, parti kültürü olsa hakkında dava olanları kendisi ihraç eder.

KILIÇDAROĞLU'NUN CHP PLANI

Kemal bey reddetse bile olsa ne olacak? Butlan kararı çıktı diyelim Kemal beye verecekler, Kemal bey diyor ki, "Çıkarsa ben partimi bırakmam kongreye götürürüm". Genel merkezde bir şaibe varsa bunlar daha önceden hazırlanması lazım. İstanbul delegelerini katmasaydı Özgür bey daha sağlıklı olurdu. Bu partinin zarar görüp görmemesi Kemal bey ile Özgür beyin elinde. Benim partim İmamoğlu'ndan çok büyük, gerçek CHP'liler dinliyorsa anlıyor onlar. 50 tane İmamoğlu bu partiye feda olsun. Biz kimiz ya, partiyle Ekrem'i ben nasıl bağlayacağım ya. Kemal bey de partiden büyük değil.

Herkes Kemal beye küfrediyor, Özgür bey Kemal beyi koruyacak, herkesi susturacak. El pençe divan duruyorlardı, şimdi mi kötü oldu. Yüzüne tükürenler, düşkün ilan edenler.

Genel Başkan derdi ki, hiçbir belediyede Sevigen soyadı olmaz. Herkes ortalığa dökülmüş, biz bunlarla mı anılacağız. 2 tane yeğenimi koyacağım, zenginleşeceğim, böyle olmaz. Temiz eller operasyonu başlıyor şimdi, herkesin mal varlıklarını araştırsınlar. Bu fakirin hakkı böyle korur. Siyaset zenginleşme yeri değil.

"BEN MUTLAK BUTLAN ÇIKAR DİYORUM"

Bunlar partili değil, bunlar partiye çıkar için gelmiş. CHP'de ideolojik bağ kalmamış. İnan bu gelenlerin hepsi adaylık için gelmiş. Ben mutlak butlan çıkar diyorum. Tüm ekiplerin bir araya gelip kongreye gitmesi gerek. Kemal bey istifa eder, bir ağabey gelir. Kılıçdaroğlu istifa etmezse o koltukta oturmaya devam eder. Bu parti 100 yıldır yaşıyor, genel başkanlar gelip gidecek ama parti yaşayacak. Partiye yıllardır emek verenler bu işe sahip çıksınlar.

Şimdi konuşacağımız şey, parti nasıl kurtulur. Partiye Kemal bey gelirse saygı duyacaksın, dışlamayacaksın. Benim görevim eski partili olarak bunları birleştirmek. Bugün Kemal bey müsaitse, onunla görüşeceğim. Sonra Özgür bey kabul ederse ona gitmek isterim. Kendi kendime gelin güvey oluyor olabilirim ama bu iş birbirimizi kucaklayarak bitirebiliriz.