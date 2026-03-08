ABD-İsrail saldırılarının devam ettiği İran'da dün gece başta Tahran olmak üzere birçok yerde petrol depolama alanları hedef alındı.

İsrail ordusunun saldırısı sonucu Tahran yakınlarındaki petrol depolama alanlarında büyük yangın çıktı.

Tahran'ın hemen hemen her noktasından görülebilen yangın gece boyunca devam etti.

Sabah saatlerinde ise petrol depolama tesislerindeki yangın nedeniyle Tahran semalarını siyah bulutların kapladığı görüldü.

Tahran'daki petrol depolama alanlarındaki yangının ardından kente gökyüzünden kül yağdığı gözlendi. Evlerin ve araçların yüzeyi ise siyah tabakayla kaplandı.

Öte yandan, yangının ardından başkentte havanın kirlenmesi nedeniyle İranlı yetkililer, halka maske takmadan dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.