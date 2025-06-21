Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 üniversite bitiren ve 4'üncüsü için gün sayan çiftçi Ahmet Cengiz, kızını Yüksek Öğretim Sınavı YKS’de yalnız bırakmadı.

Kızıyla aynı okulda sınava giren Cengiz, evladının heyecanına ortak oldu.

Kızıltepe'de çiftçilik yapan ve aynı zamanda Mardin Artuklu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi olan baba Cengiz, kızı Semanur Cengiz'e (19) destek olmak ve heyecanını paylaşmak için YKS'ye hazırlandı. Baba ve kızı ilçedeki Mehmet Akif İnan Ortaokulu'nda, aynı katta farklı salonlarda sınav heyecanı yaşadı.

Baba Cengiz, yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıldır sınavlara girdiğini 3 üniversitede bitirdiğini ve şu an da Artuklu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü okuduğunu belirtti. Bu yıl da sınava hazırlanan kızını yalnız bırakmamak ve heyecanına ortak olmak için sınava giren girdiğini belirten Cengiz, şunları söyledi:

"Kızım çok heyecanlandığı için ben de sınava girmeye karar verdim. Önce kızımı okula bırakacaktım sonra ben kendi okuluma gidecektim, çok güzel bir tesadüf oldu aynı okula düştük ve aynı kata düştük. 3. katta kızım 17 numaralı salonda ben 18 numarada. Hatta kızıma dedim ki ben senin arkandayım çekinmene ve heyecanlanmana gerek yok. Öyle çok güzel bir tesadüf oldu ve birlikte giriyoruz. Buradan velilere de söyleyeceğim birkaç şey var. Destek olsunlar, destek olmazlarsa ve çocuk heyecanlanıp girerse sınavı perişan olur. Bu benim bıraktıklarımla beraber yedinci üniversitem. Üç tane diplomam evde şimdi Artuklu Üniversitesi sanat tarihi okuyorum. Son iki yılım kaldı o da bittikten sonra dördüncü diplomamı alıyorum. Kızımla birlikte aynı okulda ve aynı katta girdik. İşlerimi bırakıp gelip onun için sınava girdim. Tabi ki destekliyorum ve bütün velilere de söylüyorum desteklemelerini. Bir de çocuklara baskı yapmasınlar bu yıl olmadı gelecek yıl olur inşallah."

Kızı Semanur Cengiz de Tıp Fakültesini kazanarak doktor olmayı hedeflediğini söyledi. Bu süreçte babasının kendisini yalnız bırakmadığını babasının hemen arkasında bulunan salonda sınava girdiğini anlatan Semanur Cengiz, ''Babamın bana destek olması güzel. Sınavdan erken çıkması ve çözmemesine sevindim. Kendisine teşekkür ederim destek oldu. Bu açıdan şanslıyım. Babamın desteğinin yanımda olması benim için güzel bir duygu her zaman. Sonuçları bekleyeceğiz. Tıp fakültesi istiyorum. Asıl önemli ve belirleyici olan AYT o da da yarın. Umarım herkes için güzel geçer" dedi.