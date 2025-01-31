Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada çiftçilere ödenmesi gereken desteklere dikkat çekti.

Buğday’da ton başına 1.750 TL, arpada ton başına 750 TL olarak açıklanan fark ödemesinin halen çiftçilerin hesabına yatmadığını hatırlatan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Tarım Kanunu'nun 21'inci maddesine göre millî gelirin yüzde 1'ini çiftçiye destek olarak vermesi gereken AKP iktidarı bu desteği vermediği gibi 2024 üretim yılında çiftçiye buğdayda ton başına 1.750 TL, arpada ton başına 750 TL fark ödemesini de halen çiftçilerin hesabına yatırmadı” dedi.

Baharın gelmesiyle birlikte çiftçinin yeniden tarlaya ineceğini, mazot, gübre, ilaç masrafı yapacağını hatırlatan Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Çiftçi buğdayını sattı, müstahsil faturasını il ve ilçe tarım müdürlüklerine teslim etti. Temmuzda buğdayını satan çiftçimiz altı aydır fark ödemesinin yatmasını bekliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçiye vadettiği fark ödemelerini faiz de mi değerlendiriyor da çiftçinin hesabına yatırmıyor. Çorum'daki ve ülke genelindeki tüm çiftçimiz adına Tarım ve Orman Bakanına soruyorum: Bahar geliyor, çiftçi tarlaya inecek, gübre, mazot, ilaç alacak; söz verilen hububat fark ödemelerini, mazot ve gübre desteğini çiftçimizin hesabına ne zaman yatıracaksınız? Çiftçimizin hakkını acilen verin, çiftçimizi tarıma küstürmeyin.” (Haber Merkezi)