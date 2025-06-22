Şirketimiz eski kurucu ortaklarından, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Müdürü Cihan Olur hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir aydır KOAH hastalığı nedeniyle tedavi gören Cihan Olur, geçtiğimiz günlerde entübe edilerek, yoğun bakıma alınmıştı.

Hayatını kaybeden Cihan Olur’un cenazesi bugün öğle nazına müteakiben Hıdırlık’ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, merhumun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.