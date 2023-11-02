Çorum'da otomobil satışı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı.
Dün Kale Mahallesi Lozanevler Parkı yakınlarında H.A. ile M.Ş. ve. C.A. arasında otomobil satışı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıkmış, çıkan tartışmada Çorum'da görev yapan Uzman Çavuş Celaletin Akgül, başından vurularak olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Uzman çavuşun cenazesi bugün memleketi Amasya'nın Merzifon ilçesine gönderildi.
Uzman Çavuş Merzifon'un Muşrif köyünde öğle namazına müteakiben kılınacan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.