Çorum Çocuk Hakları Komitesi üyeleri Eskice İlkokulunu ziyaret etti.

Burada komite üyesi çocuklar öğrencilere hediyeler verdiler.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden konu hakkında yapılan açıklamada, çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturulması, çocuk haklarının görünür kılınması amacıyla Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Çorum İl Özel İdaresi iş birliğinde Çorum Çocuk Hakları Komitesine Üye ve Odes Projesi kapsamındaki çocukların Eskice İlkokulunu ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyarette Çorum İl Özel İdaresinin desteği ile komite üyesi çocuklar tarafından okula spor malzemeleri (voleybol, futbol, basketbol topları), çocuklara ise okul çantası, kırtasiye malzemeleri hediye edilirken “Çocuk Hakları” konusunda bilgiler de verildi.

Okulun duvarlarına çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli resim öğretmenleri tarafından da görseller yapıldı.