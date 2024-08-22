Çorum Çölyak Derneğinin çölyak farkındalığı oluşturmak amacıyla bu yıl ikincisini AHL Park AVM’de açtığı stant büyük ilgi gördü.

Stantta çölyakla ilgili afiş ve broşür gibi görsellerle vatandaşlar bilinçlendirirken İl Sağlık Müdürlüğü personelleri de çölyakın tanıtımı ile ilgili çalışmalar yaptılar.

Ayrıca derneğe ait Glutensiz Mutfakta üyeler tarafından imal edilen ürünler de sergilendi. Ayrıca Schar, Mayalıhane, Nam Un ve Naturpy, Elisa Gold gibi glütensiz ürün imalatında kendini geliştirmiş saygın firmaların ve Çorum’dan Aksular Gıda’nın desteği ile temin edilen glütensiz yiyeceklerinin tanıtımı da gerçekleştirildi.

Dernek faaliyetleri ve yeni üye kaydının da yapıldığı standı Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. İlker Uzeli, Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Muhammed Kaya ve eşi Pskiatri Uzmanı Dr. Ayşe Erdoğan Kaya, önceki dönem Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkan Yardımcısı Tuncay Gökçe ve ailesi, İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Mustafa Bıyık, Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya’nın eşi Emel Çetinkaya, Sağlık Müdürlüğü Diyetisyeni Özlem Gök, Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü Başkanı Ahmet Serhat Afşar, ve Fizyoterapist Efsa Eser ve ailesi ile çok sayıda dernek üyesi ziyaret etti.

Çorum Çölyak Derneği Yönetim Kurulunda yapılan açıklamada, “Bu büyük ilgi için Çorum Çölyak Derneği Yönetim Kurulu olarak emeği geçen ve bizleri yalnız bırakmayan tüm çölyak gönüllülerine teşekkür ediyoruz. Çölyak farkındalığı oluşturulmasında önemli bir katkı sağlayan bu organizasyona destek olan firmalara, Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri yöneticilerine ve AHL Park AVM yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Her şey çölyaklıların gönlüne göre olsun. Daha nice organizasyonda beraber olmak dileğimizle tüm halkımıza saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz” denildi.