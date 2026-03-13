Trendyol 1.Lig'de 30.hafta dün oynanan karşılaşmalar ile sona erdi.

Temsilcimiz Arca Çorum FK, dün Boluspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında 'bende varım' dedi.

30.haftaya lider giren Erzurum FK, Ümraniyespor'a 3-1 mağlup oldu. Lig ikincisi Erokspor ise haftanın kapanış maçında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalarak hem Erzurum ile puanları eşitledi hem de haftayı lider kapattı.

Arca Çorum FK, ligin bitimine 8 hafta kala Pazartesi günü şampiyonluk yolunda çok kritik bir maça çıkacak.

Kırmızı siyahlılar kazanması halinde şampiyonluk iddiasını daha da güçlendirecek.

Ligde Erokspor ve Erzurum 63 puanla zirveyi paylaşırken, iki takımı 61 puanla Amedspor ve 56 puanla Çorum FK izliyor.