Çorum Belediyesi KPSS Şartı olmaksızın 40 personel alımı yapacak.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Çorum Belediyesi işçi alımına başvuru için adaylardan genel olarak,

20-55 yaş aralığında olmak.

12 metrelik toplu taşıma aracı kullanabiliyor olmak.

Tercihen ilgili meslekte iş tecrübesine sahip olmak.

D sınıfı ehliyetli olmak (Eski ehliyetlerde E sınıfı).

SRC-2 Mesleki yeterlilik belgesi olmak.

Psikoteknik yeterlilik belgesi olmak.

İletişim becerileri yüksek, koordinasyon yeteneğine sahip, insan ilişkileri kuvvetli olmak.

Erkek adaylar için askerliği yapmış olmak veya ilişiği olmamak.

T.C. vatandaşı olmak.

Çorum'da ikamet etmek.

Emekliliğe hak kazanmış olmamak veya emekli olmamak.

Adli sicil kaydı bulunmamak.

Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak, vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak.

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca herhangi bir sebeple görevine son verilmemiş olmak şartları aranacak.

"Başvuru Yapacaklar DİKKAT!

Başvuru yapmak isteyen adaylar bir an önce başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular 3 Eylül 2024 tarihi ile başlamış olup en geç 6 Eylül 2024 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gerekiyor.

Başvuru yapacak olan adaylar, şahsen Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezine ( Valilik Karşısı - Kardeş Meydanı ) yapılacak. Bunun dışında yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır."