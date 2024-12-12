Masa Tenisi Süper Liginde ikinci etap maçları Adana’da yapıldı. Bu maçlar sonunda Çorum Belediyespor erkek takımı altıncı sırada yer alırken kadınlarda ise Çorum Belediyespor 10. Spor İhtisas takımı ise 14. sırada tamamladı.

6-8 Aralık tarihlerinda Adana Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu’nda yapılan Süper Lig 2. etah müsabakalarında erkeklerde 18 kadınlarla ise 19 katılımı ile yapıldı.

Çorum Belediyespor erkek takımı Ali Afşin Gül, Arda Kekillioğlu, Azad Engin, Metin Bekar ve Afshin Nooozi’li kadros uli Adana’da yaptığı yedi maçtan altı galibiyet ve bir mağlubiyet ile ayrıldı. Çorum Belediyespor erkek takımı iki etap sonunda 14 maçta on galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 24 puanla son etaba altıncı sırada girdi.

Çorum Belediyespor kadın kadımı ise Asu Ayça Şenyuva, Elizan Başar, Ezel Arslan ve Zeynep Karaca’dan oluşan kadrosu ile Adana’da sekiz maçta dört galibiyet ve dört mağlubiyet aldı. Bu maçlar sonunda Çorum Belediyespor kadın voleybo takımı 15 maçta 7 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 22 puan topladı ve son etaba 10. olarak girdi.

Çorum Spor İhtisas takımı Arnisa Şeker, Beren Su Zer, Derya Bilgili, Elif Su Erkoçak, Eylül Ece Beçer, Öykü Deniz Erkoç, Sedef Kuşgöz ve Yağmur Yeşil’li kadrosu ile mücadele ettiği ikinci etapta yaptığı sekiz maçta iti galibiyet ve altı mağlubiyet aldı ve ikinci etap sonunda 15 maçta dört galibiyet 11 mağlubiyet ve 19 puanla 14. sırada yer aldı.

Ligde gelecek ay yapılması beklenen son etap sonunda ilk sekiz içinde yer alan takımlar final grubunda son sekizde yer alan takımlar ise klasmanda ligde kalma maçları oynayacaklar.