Dünyanın beş büyük turizm fuarı arasında yer alan ve dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 27. kez İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde bir araya getiren EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı İstanbul’da açıldı.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen açılış programına birçok ilin valisi ve belediye başkanları ile turizm sektörü temsilcileri katıldı.

Çorum’un ulusal ve uluslararası platformda tanıtımını yapmak amacıyla Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Çorum Belediyesi EMITT fuarında 7.holde stant açtı.

Fuara katılan Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Bektaş ve Çorum Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Aykut Yağlı, Çorum’un turizm ve kültürel değerlerinin ön plana çıkartıldığı görseller kullanılarak hazırlanan stantta sektör temsilcileri ile görüşmeler yaparak Çorum Destinasyonu hakkında bilgiler verdiler.

Çorum’un tanıtımına destek vermek için Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Turizm İşletmeciliği Bölümü, Mecitözü İlçesi Halk Eğitim Müdürlüğü ve Anitta Otelden yetkililer stantta yer aldı.

Stantta gelen ziyaretçilere Hitit ağırlıklı tanıtım materyalleri, harita, broşür ve leblebi verilirken, küçük ziyaretçilere ise Çorum’a özgü hazırlanan boyama kitabı ve balon hediye edildi.

Her yıl yüzlerce ülkeden on binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak büyük bir başarıya imza atan EMITT, turizm sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olarak bu yıl rekor seviyede yabancı ziyaretçiyi ve turizm profesyonelini ağırlamayı hedefliyor.

Fuar 9 Şubat Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.