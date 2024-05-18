Sungurlu’nun yerli savunma sanayi firması Masav Savunma Sanayi tarafından Organize Sanayi Bölgesine (OSB) kurulacak olan namlu fabrikasının temeli 22 Mayıs’ta törenle atılacak.

İlçede uzun yıllardır faaliyet gösteren aynı zamanda Ankara OSTİM’de savunma sanayine üretim yapan Ergüller Makina Sanayi firması sahibi Mehmet Ergül tarafından kurulan Masav Savunma Sanayi firması OSB’ye namlu fabrikası kuracak. Mehmet Ergül, Sungurlu OSB’ye yapacağı yatırımla Ankara’daki yatırımlarının büyük bir kısmını memleketine taşıyacağını söyledi.

Firma sahibi Mehmet Ergül, Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi ziyaret ederek, Sungurlu OSB'de temeli atılacak olan savunma sanayi yatırımı hakkında istişarede bulundular. Muhsin Dere, ilçeye yatırım yapacak tüm iş insanlarına belediye olarak her türlü destek ve yardımda bulunacaklarını vurguladı.

Vali, kaymakam, milletvekilleri, belediye başkanı ile çok sayıda iş insanının davet edildiği fabrikanın temel atma töreni 22 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00’de gerçekleşecek.