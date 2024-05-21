Nazende Çikolata sahibi genç işadamı Kaan Battar, Dilan Dolgun ile hayatını birleştirdi.

İş ve siyaset dünyasını bir araya getiren düğün töreninde Feridun ve Filiz Battar'ın oğulları Kaan Battar, Tülay ve Adem Dolgun’un kızları Dilan Dolgun Yıldız Park'ta düzenlenen görkemli düğün töreni ile bir ömür mutluluğa ‘evet’ dedi.

TURGUT ASLAN VE MEHMET TAHTASIZ NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Çok sayıda davetlinin katıldığı düğün töreninde genç çiftin nikah şahitliğini ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, 15 Temmuz kahraman gazisi hemşehrimiz Turgut Aslan ve CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız yaptı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan ve Milletvekili Tahtasız, genç çifti tebrik ederek, bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Tören sonun çok mutlu olduklarını söyleyen genç çift, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayıp mutluluklarını paylaşan tüm konuklara teşekkür etti.