Çorum FK 2024-2025 sezonunda 19 deplssman maçında toplam 21.836 km yolculuk yapacak. 1. Ligde mücadele edecek 20 takımın belli olmasının ardından bu ligde en fazla takım İç Anadolu ve Marmara bölgesinden olurken bu sezon lige çıkan üç takımdan ikisi doğudan olması dikkat çekti.

Kırmızı Siyahlı takım yeni sezonda en uzak deplasmanı lige son çıkan takım Alagöz Holding Iğdırspor’a yapacak. Çorum FK bu maç için gidiş ve geliş toplam 1880 km yol gidecek. Çorum FK ikinci en uzak deplasman yolculuğunu ise 804 km ile Manisa’ya yapacak. Sonraki en uzak iki deplasman ise 763 km ile Urfa ve Diyarbakır maçları için olacak. Bandırmaspor deplasmanı için 745 km yolculuk yapacak olan Çorum FK Erzurum deplasmanı için ise 649 km yolculuk yapacak.

Çorum FK İstanbul’da bulunan beş istanbul takımı için beş kez bu ile gidecek ve toplam yolculuğu 614x5: 3070 km yapacak. Adanaspor maçı için 579 km yol katecek olan kırmızı siyahlı takım, Malatya’ya 530 Kocaeline ise 503 km yol gidecek.

Sakaryaspor maçı için 466 km yolculuk yapacak olan Çorum FK en yakın deplasmanlardan birinde ise Boluspor maçı için 352 km katedecek. Geçen sezon olduğu gibi Çorum FK’nın bu sezonda en yakın deplasmanı Ankara olacak. Geçen sezon iki Ankara deplasman maçına çıkan kırmızı siyahlı takım bu sezon üç kez Ankara7ya gidecek. 241x3: 723 km Ankara’ya yolculuk edecek Çorum FK’nın bu deplasman maçlarının mesafe olarak uzak olmaları nedeni ile büyük bir bölümünü uçak ile yapacak.