Ahlatcı Çorum FK Ligin 30. hafta maçında bu akşam Altay deplasmanında üçüncülük için kazanmak istiyor.

Kırmızı Siyahlı takım ligden düşmesi büyük oranda kesinleşen rakibi önünde tek düşüncesi kazanarak üç puanla yoluna kayıpsız devam etmek.

Bu akşam saat 19’da Alsancak Mustafa Denizli Stad’ında başlayacak maç öncesi Ahlatçı Çorum FK’da Kocaelispor maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Ozan Sol forma giyemeyecek.

Adelesinde ağrı olan Thomas’ın durumu bugün yapılacak son kontrolde belli olacak.

Gökhan Karadeniz’in ise omzundaki sakatlığı nedeni ile bugünki maçta forma giymesi zor görülüyor.

Geçtiğimiz hafta sahasında Kocaelispor ile berabere kalarak iki puan kaybeden kırmızı siyahlı takım bugün Altay daplasmanında kazanarak kayıplarını telafi etmek amacında.

Ev sahibi Altay ise transfer yasağı nedeni ile çok sıkıntılı günler geçiriyor.

Türk futbolunun efsane kulbümünü kötü yönetimler sonunda geldiği bu nokta son derece düşündürücü.

Siyah beyazlılar alt yapıdan takviye isimlerle ligde mücadele ediyor.

Sahasında kazanarak moral bulmak isteyen siyah beyazlı takımın gelecek sezon 2. ligin planlamasını yapıyor.

Altay’da kısa bir süre Çorumspor’da da teknik direktör olarak görev yapan Cüneyt Biçer görev yapıyor.

TRTspor ve BeinSports’dan canlı yayınlanacak Altay-Çorum FK maçını İstanbul bölgesi hakemi İlker Yasin Avcı yönetecek.

Altay ile Ahlatcı Çorum FK arasındaki maç TRTSpor ve BeinSport kanallarından canlı olarak yayınlanacak.