Arca Çorum FK eski hocasıyla anlaştı.

2022-2023 ve 2024-2024 sezonunda Çorum FK'yı çalıştıran Tahsin Tam ile anlaşıldığı öğrenildi.

27 Haziran Cuma günü yeni sezon hazırlıklarına başlayacak olan kırmızı siyahlılarda yeni hocanın kim olacağı merak konusu olurken, Başkan Oğuzhan Yalçın'ın eski hocası Tahsim Tam ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

36 MAÇTA 23 GALİBİYET

Çorum FK'nın 2.Lig'den 1.Lig'e çıktığı sezonda takımın başında yer alan Tam, Çorum FK'nın başında toplam 36 maça çıkarak 23 galibiyet 7 beraberlik 6 mağlubiyet almıştı.

Çorum FK'nın başında 1.Lig'de 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi almış ve yerine Serkan Özbalta getirilmişti.

Tahsin Tam Çorum FK ile maç başına 2.11 puan ortalamasıyla dikkat çekti.