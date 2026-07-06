Arca Çorum FK, Fenerbahçe'nin Hollandalı kanat oyuncusuna talip oldu.
Süper Lig'de ilk sezonunda iyi bir kadro kadro ile mücadele etmek isteyen kırmızı siyahlılarda transfer harekatı sürüyor.
A Spor'da yer alan haber göre, Çorum FK Fenerbahçe'den Anthony Musaba'yı transfer etmek istiyor.
ÇORUM FK KİRALAMAK İSTİYOR
Haberde Çorum FK'nın, sarı- lacivertli ekibin bonservisine 5 milyon Euro ödediği Musaba'yı kiralamak istediği ifade ediliyor.
İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği oyuncuya Çorum FK'nın yanı sıra Başakşehir'in de talip olduğu belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Hollandalı oyuncu 17 maçta 1 gol 4 asist yaptı.
Muhabir: Fatih Battar