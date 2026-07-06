İtalya Serie A ekiplerinden Lecce, Çorum FK'nın kadrosuna kattığı iddia edilen Ylber Ramadani için bir veda paylaşımı yaptı.

Çorum FK'nın önümüzdeki saatlerde 30 yaşındaki oyuncuyu 1 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını duyurması bekleniyor.

Kulübe veda etti

Lecce, 30 yaşındaki Arnavut ön liberosu Ylber Ramadani için bir veda paylaşımı yaptı. Veda paylaşımında yer alan "Kazandığın her top, sahada attığın her adım ve mücadelen için teşekkür ederiz. Sana her şey için minnettarız ve kariyerinin yeni sayfasında şans diliyoruz Ylber!" ifadeleri dikkat çekti.

GEÇEN SENE EN ÇOK KOŞAN OYUNCULARDAN BİRİ OLDU

Serie A'da geçtiğimiz sezon en çok kilometre kat eden futbolculardan biri Ylber Ramadani oldu.

Ramadani'nin geçen sezonun ilk yarısında 13 maçta 151,7 kilometre yol kat ettiği ortaya çıktı.