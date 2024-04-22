Ahlatcı Çorum FK’nın son haftalardaki suskun golcüsü Ahmet Sağat Adanaspor karşısında galibiyeti perçinleyen golü attı.

Adanaspor maçında 74. dakikada Thomas Verheydt’in yerine giren Ahmet Sağat maçın 88. dakikasında bu pozisyonda takımının ikinci golünü attı.

Korner atışında tecrübeli file bekcisi Ferhat’ın dan önce iyi yükselerek kafayı vuran Ahmet Sağat güzel bir kafa vuruşu ile skoru 2-0 yahan golü attı ve takımını rahatlattı.

Bu sezon Çorum FK formasıyla 23 maça çıkan Sağat 8 gol 1 asiste imza attı.