Ahlatcı Çorum FK cuma akşamı evinde Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı siyahlı takımın tesis sahasında yaptığı antrenmanda Nalepa salonda düz koşu yaparken szakatlıktan çıkan Atakan Cangöz takımdan ayrı olarak özel programda çalışmaya devam etti.

Sakatlıktan çıkan Masis ise takımla birlikte çalışmalara başladı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda daha sonra mısa ve uzun mesafeli pas çalışması yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta pasların isabetli olmasının hem hücuma çabuk çıkma hemde savunmada dengesiz yakalanmanın önüne geçeceğini belirterek futbolculardan bu konuda çok dikkatli olmaları uyarılarda bulundu.

Ardından dar alanda pas çalışması yapan kırmızı siyahlı takım son bölümde ise yarı sahada çift kaleli oyun oynattı.

Bu çalışmada futbolcuların neşeli ve moralli oldukları gözlendi.

Ahlatcı Çorum FK, Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.