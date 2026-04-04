Arca Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, Bandırmaspor mağlubiyetinin ardından açıklama yaptı.

Muhsin Dere açıklamasında takımın milli ara sonrası ritim kaybı yaşadığını ancak bunun telafi edileceğini vurguladı.

Ligin son haftalarına girilirken kaybedilen puanların önemine dikkat çeken Dere, “Her maç final niteliğinde. Umutsuzluğa kapılmak ya da geri adım atmak yok” ifadelerini kullandı.

Takımın daha önce de zorlukların üstesinden geldiğini hatırlatan Dere, Süper Lig hedefinden sapma olmayacağını belirtti.

Yağmura rağmen stadı dolduran taraftarlara da teşekkür eden Onursal Dere, “Pes etmek yok, vazgeçmek yok. Başka Arca Çorum FK yok” mesajını verdi.