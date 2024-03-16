Ahlatcı Çorum FK ligin 27. hafta maçında bugün saat 16’da sahasında Manisa FK ile karşılaşacak.

Kırmızı siyahlı takım play-off potasındaki yerini sağlama almak ve çıkışını sürdürmek için sahasında Manisa FK’yı yenerek sürdürmek istiyor.

Ligde geçtiğimiz hafta sonu lig lideri Eyüpspor deplasmanından tek golle üç puanı alarak dönen Çorum FK bu çıkışını sahasında Manisa FK maçını da kazanarak devam ettirmek amacında.

Ahlatcı Çorum FK’da sakatlığı devam eden Atakan Cangöz dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Konuk Manisa FK ise iddialı başladığı sezonda istediği sonuçları alamayınca üçüncü teknik adam alarak Mustafa Dalcı ile anlaştı.

Dalcı yönetiminde ikinci yarıda inişli çıkışlı bir grafik çizen siyah beyazlı takımın geçen hafta evinde Ümraniyespor karşısında zorlansada son dakikalarda bulduğu golle 3-2 kazanarak üç puanın sahibi oldu ve Çorum’a moralli geldi.

Siyah Beyazlılar, Çorum FK karşısında puan yada puanlar alarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Ahlatcı Çorum FK’da iki tribün cezalı olduğu için taraftar sayısının düşmesi bu maç öncesi en büyük sıkıntı.

Kırmızı siyahlı taraftarlardan cezalı olanların biletlerini başka arkadaşlarına yönlendirerek taraftar sayısını artırması bekleniyor.

Ahlatcı Çorum FK ile Marisa FK arasındaki maçı Mersin bölgesi hakemi Oğuzhan Aksu yönetecek. Maç TRT Spor ve Bein Max1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.