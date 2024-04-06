Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1.Lig'in en formda takımı.

Kırmızı siyahlılar son oynadığı 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik aldı.

Lig'de son 5 maçta 4 galibiyet alan tek takım olan Çorum FK, oynadığı oyun ile de futbol otoriterilerinin takdirini kazandı.

Lig lideri Eyüpspor'u İstanbul'da yenmeyi başaran kırmızı şimşekler, son oynadığı 5 maçta 9 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

28 maçta topladığı 48 puanla 3.sırada bulunan kırmızı şimşekler, ilk iki için iddiasını sürdürüyor.

Tarihinde ilk kez çıktığı 1.Lig'de ilk sezonunda büyük işler başaran Çorum FK, Süper Lig yolunda kritik maçta yarın Kocaelispor'u konuk edecek.