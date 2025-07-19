Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Çorum FK ikinci hazırlık maçında bugün Azerbaycan 1. lig takımı Turan Tovuz ile karşılaşacak.

1 Temmuz’dan buyana yeni sezon hazınlıklarını Bolu’da sürdüren kırmızı siyahlı takım ilk etabı fiziksel çalışmaya ağırlık vermiş ikinci etapta ise taktiksel çalışma yapmaya başlamıştı.

Hafta içinde ilk hazırlık maçında Azerbaycan 1. lig takımı Zira FK ile karşılaşan Çorum FK rakibine ikinci yarıda yediği gollerle maçtan 2-0 mağlup ayrılmıştı. Kırmızı Siyahlı takım bugün saat 17’de oynayacağı ikinci hazırlık maçında da Azerbaycan 1. lig takımı Turan Tovuz ile karşılaşacak.

Teknik Direktör Tahsin Tam’ın bugün oynayacakları Turan Tovuz maçında bazı futbolculara daha uzun süre forma vermesi bekleniyor.

Kırmızı Siyahlı takım bu etapta ki son maçının ardından çalışmalarını taktiksel olarak devam ettirecek.