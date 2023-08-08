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Yeni sezonun ilk maçında pazar günü Tuzlaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Ahlatcı Çorum FK bu maçın taktik provasını Yeni Şehir Stadyumunda yaptı.

Pazar akşamı yapılan taktik çift kale Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde yapıldı.

Isınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve daha sonra önce yarıda sahada sonra tam sahada taktik çift kale maç yapan kırmızı siyahlı takım Tuzlaspor maçının provasını yaptı.

Teknik Direktör Tahsin Tam çift kalede Tuzlaspor maçında sahaya süreceği ilk biri belirlemek için bazı mevkilerde çift kaleninin ilerleyen bölümlerinde değişiklikler yaptı.

Çift kalede futbolculara sık sık basit top kaybı yapmamaları ve topa sahip olmanın önemini belirten Tam tüm takımdan doksan dakika tam konsantrasyon istedi.

Çorum FK dünü dinlenerek geçirdi. Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenman ile Tuzlaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.