U 17 Bölgesel Gelişim Liginde son 16 turunda mücadele edecek Ahlatcı Çorum FK’nın maç programı belli oldu.

Kırmızı siyahlı takım ilk maçında 17 Nisan Salı günü Beyoğlu Yeni Çarşıspor ile yapacak.

Gruplarında takım sayısına göre ilk iki ve ilk dört takımın mücadele edeceği U 17 ligi son 16 turu maç programı açıklandı.

16 takımın mücadele edeceği maçlar 16-17 Nisan tarihlerinde Antalya Çolaklı Atatürk Stadı ve Ilıca Stadlarında oynanacak.

Ahlatcı Çorum FK U 17 takımı ile Beyoğlu Yeni Çarşıspor U 17 takımları 17 Nisan Çarşamba günü saat 12’de Ilıca Stad’ında karşılaşacaklar.

Maçın normal süresi berabere bitmesi halinde direk penaltı atışları çeyrek finale yükselen takımı belirleyecek.

Bu maçı kazanan takım çeyrek final maçında Batman Petrolspor ile Menemen FK takımları arasındaki maçın galibi ile bir gün sonra karşılaşacak.

Bu maçı kazanan takım yarı finale yükselecek ve yarı final maçı 4 Mayıs’ta üçüncülük dördüncülük ve final maçı ise 7 Mayıs’ta oynanacak.

Hakem Mehmet Murat Toprak

Ahlatcı Çorum FK ile Beyoğlu Şeni Çarşıspor takımları arasında oynanacaz maçı Antalya Bölgesel Hakemi Mehmet Murat Toprak yönetecek.

Yardımcılıklarını ise Mertcan Ergati ve Arif Çağlayan yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Kerem İlitangil.

Pazartesi hareket

Çorum FK U 17 takımı play-off son 16 maçı için pazartesi günü Antalya’ya hareket edecek.

Hazırlıklarını hafta sonu yapacağı antrenmanla sürdürecek olan kırmızı siyahlı takım pazartesi gecesi yola çıkacak.

Salı günü otele giriş yapacak olan kırmızı siyahlı takım aynı gün akşam saatlerinde yapacağı ter antrenmanı ile hazırlıklarını tamamlayacak.