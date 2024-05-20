Ahlatcı Çorum FK Tredyol 1. lig play-off yarı final lik maçında bugün Bodrum FK’yı evinde konak edecek.

Kırmızı Siyahlılar evinde oynayacağı bu maçta alacağı skorla rövanş için avantaj yakalamak istiyor.

Maç saat 20’de Çorum Yeni Şehir Stadyumunda karşılaşacak.

Ligi son üç maçta kaybettiği puanlarla beşinci sırada ligi tamamlayan Çorum FK ligi altını sırada tamamlayan Kocaelispor ile oşnadığı ilk tur maçından 2-1 galip ayrılarak yarı finale yükselmeyi başardı.

Kırmızı siyahlı takım bu maçın ardından ara vermeden başladığı Bodrum FK hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile tamamladı.

Kırmızı siyahlı takımda sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın Bodrum FK maçınıda Kocaelispor onbiri ile çıkması bekleniyor.

Ligi üçüncü bitiren Bodrum FK play-off ilk tur maçında son hafta yedinci olarak play-off bileti alan Boluspor’u evinde 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Yeşil Beyazlılar geçen sezon da play-off finalinde Pendikspor’a yenilerek Süper Lige yükselme şansını kaçırmıştı.

Bu sezonda Süper lig hedefine ulaşmak için Çorum FK önünde ilk maçta avantajlı bir skorla cuma sahasında oynayacağı maça çıkmak istiyor.

Bodrum FK takımı cumartesi akşam saatlerinde Çorum’a geldi. Yeşil beyazlı takım dün akşam saatlerinde Çorum FK tesislerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini bekliyor.

Bodrum FK’da Boluspor maçında kırmızı kart gören Omar Imeri bu maçta forma giyemeyecek.

Bugün saat 20’de başlayacak maç TRTSpor ve Beinsports2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Bu akşam oynanacak maçın ardından iki takım 24 Mayıs cuma günü saat 16’da Bodrum ilçe sahasında finalde Sakaryaspor’un rakibi olmak için mücadele edecekler.