Arca Çorum FK’da takım iki gün izne çıktı ancak takıma geç katılan kaleci Sehiç ve Caner Osmanpaşa çalışmaya devam edecekler.

Kırmızı Siyahlı takımın anlaşmaya vardığı kaleci Sehiç ilk ilk etaba katılamamış ikinci etapta da son iki gün takıma katılmıştı.

Avrupa’da tedavisini yaptıran tecrübeli file bekcisi antrenman eksiğini gidermek için izin yapmayacak ve kampta çalışmaya devam edecek.

Çorum FK’nın ikinci etabın son bölümünde anlaşma sağladığı Caner Osmanpaşa da antrenman eksiği nedeni ile iki günlük izin süresini çalışacak.

İki sporcu için kaleci antrenörü Suat Arıcan ve atletik performans antrenörü Can hoca da izin yapmayacaklar ve iki günlük izin boyunca iki sporcunun fiziksel olarak takımla aynı düzeye gelmesi için özel çalışma yaptıracaklar.

Hasan Hüseyin ilk maç cezalı

Çorum FK’da sezonun ilk maçında kaleci Hasan Hüseyin Akınay cezalı Sehiç hazır olmazsa ilk maçta kale Ahmet Said’e kalacak.

Geçen hafta Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kart nedeni ile üç maç alan ve ikisini geçen sezon çeken kaleci Hasan Hüseyin ligin ilk haftasında Amedspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Yeni transfer kaleci Sehiç ise sakatlığı nedeni ile ilk iki etap çalışmasına katılamadı.

Bu yüzden izin günlerini çalışarak geçirecek olan tecrübeli file bekcisi son etapta fiziksel olarak hale getirilmeye çalışılıyor.

Teknik Heyet ona hızlandırılmış bir program uygulayacak. Amedspor maçına kadar hazır hale gelmesi amaçlanıyor.