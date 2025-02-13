Ahlatcı Çorum FK cumartesi günü lider Kocaelispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Önceki akşam hafta içi maçında evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşan kırmızı siyahlı takım Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kırmızı Siyahlı takımın dün saat 15’de tesis sahasında yaptığı antrenmana sakatlığı devam eden Ahmethan Köse dışında tüm futbolcular katıldılar.

Teknik Direktör Serkan Özbalta bu çalışma öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaparak Kocaelispor maçı ile ilgili ilk bilgileri verdi ve tüm futbolculardan bu maça motive olmalarını istedi.

Isınma hareketlerinin ardından Malatya maçında 90 dakika forma giyen futbolcular kısa süren yenileme çalışmasının ardından antrenmanı tamamladı.

Oynamayanlar ise dar alanda pas ve yarı sahada taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı.

Çorum FK, Kocaelispor hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.