Trendyol 1. Lig’in 26. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar

22. dakikada sağ taraftan gelişen atakta Sinan’dan seken top Diouf’un önünde kaldı. Diouf'un ceza sahası içinde bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

29. dakikada Nalepa pasında topu alan Popa'nın ceza sahası içinden kalecinin kapattığı köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

38. dakikada Gençlerbirliği’nin kazandığı penaltıda topun başına geçen Metehan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

45+1. dakikada Metehan ortasında ceza sahası içinde Popa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

57. dakikada Ali’nin kullandığı serbest vuruşunun ardından seken topu, Ezeh'in sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2

90. dakikada Rroca’nın ceza sahası içine ortasında topu kontrol eden Diouf, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-3



Hakemler: Burak Pakkan, Mumcu Taştan, Arif Dilmeç

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Orhan Nahırcı, Steven Caulker (Oğuzcan Çalışkan dk. 88), Arda Şengül, Ali Dere, Marcos Silva (Eduart Rroca dk. 59), Erkam Develi (Görkem Bitin dk. 46), Moustapha Camara (Hasan Ayaroğlu dk. 59), Aliou Traore, Malaly Dembele (Francis Ezeh dk. 46), Mame Diouf

Yedekler: Emre Satılmış, Süleyman Luş, Mert Kula, Uğur Kaan Yıldız, Oğuzhan Ayaydın

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zan Zuzek, Matej Hanousek (Oğuzhan Berber dk. 28), Adem Eren Kabak, Metehan Mimaroğlu, Michal Nalepa (Fıratcan Üzüm dk. 88), Joca (Mikail Okyar dk. 46), Amilton (Ensar Kemaloğlu dk. 87), Daniel Popa (Leo Gaucho dk. 68)

Yedekler: Orkun Özdemir, Rahman Buğra Çağıran, Samed Onur, Umut İslamoğlu, Sami Gökhan Altıparmak

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Mame Diouf (dk. 22 ve 90), Francis Ezeh (dk. 57) (Ankara Keçiörengücü), Daniel Popa (dk. 29 ve 45+1), Metehan Mimaroğlu (dk. 38 pen.) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Malaly Dembele, Metin Uçar, Steven Caulker, Francis Ezeh, Aliou Traore, Orhan Nahırcı (Ankara Keçiörengücü), Alperen Babacan (Gençlerbirliği)

Editör: İhlas Haber Ajansı