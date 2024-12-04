Giresun’da yapılan Karadeniz Karate Bölge Şampiyonasına katılan Çorum Belediyespor kulübü 40 sporcu ile katıldığı turnuvada 32 madalya alarak kürsüye ambargo koydu.

Giresun 19 Eylül Spor Salonu’nda yapılan turnuvada Çorum Belediyespor ile birlikte Giresun, Ordu, Samsun, Rize ve Trabzon’dan değişik kulüplerden sporcular katıldılar. Çorum Belediyespor kulübü ise bu turnuvada 40 sporcu ile tatamiye çıktı.

40 sporcudan 32’si kürsüye çıkmayı başararak takım halinde ilk sırada yer alan Çorum Belediyespor bu başarısını hakemlerin yanlı tutumlarına rağmen almaya başardılar.

Çorum Belediyespor Kulübü Karate Antrenörü ve aynı zamanda il temsilcisi Samet Türe Karate ailesi olarak büyümeye devam ettiklerini belirterek ‘İlimizi katıldığımız her organizede en güzel şekilde temsil ediyoruz. Bunu Giresun’daki turnuvada sürdürdü. Çorum'un karatede 1 numara olduğunu tüm herkese duyuracağız. Yaşları 9 ile 18 arasında bulunan bu çocuklarımıza verdiğimiz emeklerinin karşılığını, tatamide ve kürsüde alıyoruz. Önümüzdeki aylarda yapılacak olan Türkiye Şampiyonası öncesinde yapılacak diğer turnuvalarda da aynı başarımızı devam ettirerek yolumuza devam edeceğiz. Geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. Turnuvaya katılan ve derece yapan tüm sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum’ dedi.

Hakemlere rağmen

Giresun'da düzenlenen Karadeniz Bölge Şampiyonası'nda hatalı hakem kararları ön plana çıktı. Türkiye Karate Federasyonu tarafından görevlendirilen hakemlerin özellikle ev sahibi Giresun'un sporcularının lehine karar vermeleri dikkatlerden kaçmadı. Hakemlerin taraflı yönetimlerine rağmen, Çorum Belediyesporlu karateciler, diğer takımların sporcularını mağlup ederek şampiyon olmaya hak kazandı.

Giresun’da yapılan turnuvada Çorum Belediyespor sporcuları 8 birincilik, 4 ikincilik ve 19 bronz madalya kazandılar. Sıkletlerinde madalya kazanan sporcular şöyle:

Şampiyon olan sporcular 2014 doğumlu bayanlar 40 kiloda Ecrin Berra Yıldırıy, ümitler 52 kilo erkeklerde Yiğit Gözübüyük, 2013 doğumlu bayanlar 32 kiloda Tuana Küçüktiryakioğlu, genç erkekler +70 kiloda Kayra Yağlı, 2011 doğumlu erkekler 55 kiloda Nejan Kayra Demirci, 2012 doğumlu erkekler 45 kiloda Buğra Özeker, 2014 doğumlu erkekler 30 kiloda Furkan Alıcı, 2015 doğumlu bayanlar 30 kiloda Elif Gökce Beşikci.

Sıkletlerinde finalde kaybederek gümüş madalya kazananlar: 2011 doğumlu bayanlar 48 kilo bayanlarda Buğlem Belinay Barın, 2015 doğumlu 26 kilo bayanlarda Yıldız Ela Taştan, 2015 doğumlu bayanlar 36 kiloda Melike Hüma Ak ve 2014 doğumlu +50 kilo erkeklerde Abdullah Yağlı oldu.

Üçüncü olarak bronz madalya kazanan sporcular ise Ümitler 52 kilo erkeklerde Yağız Gözübüyük, 2013 doğumlu bayanlar 40 kiloda Amine Yaren Gül, 2015 doğumlu bayanlar 40 kiloda Begüm Akpınar, 2013 doğumlu bayanlar 32 kiloda Hatice Sena Çolak, 2015 doğumlu bayanlar 30 kiloda Zeynep Nur Kurtcu, 2014 doğuklu bayanlar 34 kiloda Sahra Altan, 36 kilo erkeklerde Bahadır Ek, bayanlar 28 kiloda Elif Hekim, Erkekler 28 kiloda Eymen Hekim, 32 kilo bayanlarda Neval Bulut, erkekler 30 kiloda Kemal Eymen, bayanlar +40 kiloda Sümeyye Karaman, 2015 doğumlu bayanlar 30 kiloda Ebrarsu Özdemir, 2009 doğumlu bayanlar 52 kiloda Kübra Çatar, 2010 doğumlu bayanlar 55 kiloda Elmas Sağırcı, 2011 doğumlu bayanlar 55 kiloda Aslı Pekbey ve Elif Coşkun, 2012 doğumlu bayanlar 36 kiloda Beyzanur Doğan ve 2015 doğumlu bayanlar 26 kiloda Zeynep Eflin Atmaca.