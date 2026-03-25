AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Ankara-Çorum-Samsun Hızlı Tren Projesi kapsamında Çorum-Merzifon ve Merzifon-Havza kesimlerinin ihale tarihlerinin netleştiğini açıkladı.

Milletvekili İpek, Çorum-Merzifon etabının ihalesi 27 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

İpek 1 gün sonra ise Merzifon-Havza kesimi için de 28 Nisan 2026 tarihinde ihale süreci başlayacağını duyurdu.

Hem Çorum hem Amasya'yı hem de Samsun'u yakından ilgilendiren gelişme ilgili bir açıklama yapan İpek, projenin Amasya ve çevre iller için tarihi bir yatırım olduğunu söyledi.

İpek, “Amasyamız hızlı trene kavuşuyor. Bu önemli projeyi hayata geçirmek bizlere nasip oldu. Rabbime şükrediyorum. Şehrimizin gelişimine, bölgemizin kalkınmasına hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.