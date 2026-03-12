TÜİK verilerine göre Çorum yaşlı nüfus oranı en yüksek iller arasında yer aldı.

Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus 5 yılda yüzde 20,5 artarak geçen yıl itibarıyla 9 milyon 583 bin 59 kişiye ulaşırken, yaşlı nüfusun, toplam nüfus içindeki oranı 2025'te yüzde 11,1 oldu.

519 bin nüfuslu Çorum’da yaşlı nüfus oranı ise yüzde 17.9 olarak açıklandı.

Çorum’da 65 yaş üstü yaşlı vatandaş sayısı ise 92 bin 884 olarak kaydedildi.

EN YAŞLI İL SİNOP

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2025'te, yüzde 21,7 ile Sinop olarak belirlendi.

Bu ili yüzde 21,1 ile Kastamonu, yüzde 20 ile Giresun izledi. Çorum ise yüzde 17.9 ile en yaşlı iller arasında yer aldı.

Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,8 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 4,5 ile Şanlıurfa ve yüzde 4,7 ile Hakkari izledi.

"ORTANCA YAŞ" DA DEĞİŞTİ

Nüfusun yaşlanmasıyla ilgili bilgi veren göstergelerden "ortanca yaş" da 2020'de 32,7 iken 2025'te 34,9 oldu. Ortanca yaş 2025'te erkeklerde 34,2, kadınlarda 35,7 olarak hesaplandı.

Nüfus projeksiyonlarında ortanca yaşın 2030'da 37,1, 2040'ta 41,4, 2060'ta 48, 2080'de 51,5 ve 2100'de 52,2 olacağı tahmin edildi.

TÜRKİYE YAŞLI NÜFUSUNDA 75'İNCİ SIRADA

Nüfus tahminlerine göre, 2025'te dünya nüfusu 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişi, yaşlı nüfus ise 856 milyon 880 bin 405 kişi oldu. Buna göre, dünya nüfusunun yüzde 10,4'ünü yaşlı nüfus oluşturdu.

En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke, yüzde 36 ile Monako, yüzde 30 ile Japonya ve yüzde 25,1 ile İtalya oldu. Türkiye bu açıdan 194 ülke arasında 75'inci sırada yer aldı.