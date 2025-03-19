2025 Yılı İl Emniyet Müdürlükleri Futbol Turnuvası'nda Çorum İl Emniyet Müdürlüğü futbol takımı, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü futbol takımını 4-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Türk Polis Teşkilatının 180’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen 2025 Yılı İl Emniyet Müdürlükleri Futbol Turnuvası son 16 turunda Çorum Emniyet Müdürlüğü ile Samsun İl Emniyet Müdürlüğü karşı karşıya geldi.
Kentteki bir halı sahada oynanan maçta 4-2 galip gelen Çorum Emniyet Müdürlüğü, çeyrek finale yükseldi.
Karşılaşmayı Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da izledi.
Çorum Emniyet Müdürlüğü, çeyrek finalde Ankara-Kocaeli takımlarıyla oynanacak karşılaşmanın galibiyle eşleşecek.