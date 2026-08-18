Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 2.haftasında seyircisiz maçta evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.
22 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşma öncesi statta hummalı çalışma yürütülüyor.
Yaklaşık 3 milyon Euro harcanarak Süper Lig'e hazırlanan Çorum Şehir Stadyumu'nda son rötuşlar yapılıyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Çorum Şehir Stadyumu’nda yürütülen hazırlık çalışmalarını yerinde inceleyerek gelinen son durum hakkında bilgi aldı.
Statta çalışmaların titizlikle ve koordineli bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi.
Muhabir: Fatih Battar