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AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, çiftçilerin taleplerini dinlemek için Ziraat Odası başkanlarıyla bir araya geldi.

ÇORUM TARIMI MASAYA YATIRILDI

Çorum tarımı ve çiftçilerin sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ile ilçe Ziraat Odası başkanlarının hazır bulundu.

Her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olduklarını belirten Milletvekili Ahlatcı, Çorum tarımını güçlendirmek adına tüm girişimleri yapacağını söyledi.

Çorum'un verimli topraklarıyla ve çiftçisiyle tarımsal üretimde cazibe merkezi haline gelmesi gerektiğini vurgulayan Ahlatcı, "Çiftçilerimizin emeği, ülkemizin sofralarını zenginleştirir ve tarımsal üretimle kalkınmamızın temel dayanağıdır. Geleceğimizi güvence altına almak için tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak ve çiftçilerimizi desteklemek öncelikli hedefimizdir. Çorum tarımının zenginliği, geleneksel yöntemlerle birleştirilerek, çağdaş tarım teknikleriyle daha da geliştirilecektir. Her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olduklarını belirterek Milletvekili Ahlatcı, “Çorum tarımı, bölgenin ve ülkenin ekonomik gücünü destekleyen en önemli unsurlardan biridir. Bu değerli sektörü daha da ileriye taşıyacak, tarımsal potansiyelimizi en üst düzeyde değerlendirecek adımları atmaktan gurur duyuyoruz. Birlikte, Çorum tarımının gücüne güç katmaya devam edeceğiz" dedi.